Слушания о возможности отстранения Нетаниягу являются попыткой госпереворота — заявление коалиции

Заявление было опубликовано в связи с требованием Верховного суда дать ответ на петицию, требующую отстранить Нетаниягу от должности из-за неспособности исполнять свои обязанности.

Судебное заседание в Верховном суде относительно возможности отстранения премьер-министра Биньямина Нетаниягу от должности из-за невозможности исполнять обязанности является «государственным переворотом», так как у суда нет для этого полномочий.

Об этом говорится в заявлении глав фракций коалиции, информирует портал Детали.

По их словам, «ни одно юридическое лицо, включая Верховный суд, не имеет даже частичных полномочий по закону на совершение подобных действий».

Издание отмечает, что данное заявление было опубликовано в связи с требованием Верховного суда, обращенного к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, правительству Израиля и юрсоветнику правительства Гали Бахарав-Миаре, дать ответ на петицию, требующую до 12 марта отстранить Нетаниягу от должности из-за неспособности исполнять свои обязанности.

Петиция была подана Движением за качество власти, которое полагает, что продвижение плана правительства по ослаблению судебной системы является нарушением Нетаниягу его соглашения о конфликте интересов, что мешает ему заниматься юридическими вопросами.

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид заявил в ответ на заявление глав коалиционных фракций: «Спустя 24 часа после страшного нападения, унесшего жизни двух детей и еще одного молодого человека, и после очередного обстрела жителей юга из сектора Газа, чем занимаются главы фракций живущей в своем собственном мире коалиции? Юридическими проблемами премьер-министра».

По словам Лапида, «это доказывает, почему премьер-министр с обвинительными заключениями и министры, осужденные за уголовные преступления, не могут продолжать служить обществу. Потому что они заняты только собой и только своими личными интересами».

Ранее Курсор писал, что в БАГАЦ подана петиция о признании Нетаниягу недееспособным. Движение за качество правительства утверждает, что премьер-министр нарушил соглашение о конфликте интересов, запрещающее ему участвовать в делах, которые могут повлиять на его судебный процесс.

Также мы сообщали о том, что Нетаниягу проведет встречу с Лапидом.