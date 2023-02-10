Нетаниягу проведет встречу с Лапидом: что будут обсуждать политики

Премьер-министра Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции Яир лапид встретятся на следующей неделе в разгар голосования по судебной реформе и протестов.

Биньямин Нетанияну и Яир Лапид намерены обсудить вопросы национальной безопасности.Об этом сообщает Walla.

Это будет первый раз, когда они встретятся лицом друг к другу за столом в кабинете премьер-министра.

На этот раз, более чем когда-либо, над всеми внешними стратегическими угрозами витает внутренняя опасность, которая может спровоцировать столкновения. Правительство намерено продвигать судебную реформу перед лицом растущей оппозиции, из-за чего может довести политическое и социальное разделение и поляризацию до пика, которого Израиль никогда не видел даже в течение пяти избирательных циклов.

Коалиция вышла из-под контроля прямо в войну властей, породив беспрецедентный гражданский фронт, и, несмотря на попытки сторонников Нетаниягу и Бен-Гвира назвать протест лево-анархистским, демонстрации продолжаются.

Официально встреча Нетаниягу и Лапида должна касаться только внутренней безопасности, чтобы предотвратить возможные столкновения и рост напряженности внутри страны.

Ранее президент Ицхак Герцог предложил заморозить законодательство на две недели, в течение которых пройдут переговоры между представителями коалиции, оппозиции и судебной власти.

Нетаниягу заявил на этой неделе на заседании фракции «Ликуд», что план Герцога был передан непосредственно министру юстиции Яриву Левину, который уже публично объявил, что продвижение реформы не будет приостановлено «ни на минуту». На прошлой неделе юрсоветник проинформировал Нетаниягу, что ему запрещено участвовать в судебной реформе из-за его уголовного процесса, тем самым фактически сняв с него ответственность и передав бразды правления в руки Левина и председателя Конституционного комитета Симхи Ротман.

Вероятность того, что Нетаниягу и Лапид закончат встречу историческим компромиссом или хотя бы совместной государственной декларацией, близка к нулю. По словам его соратников, премьер-министр действительно обеспокоен появлением заголовков о компаниях и инвесторах, выводящих свои средства из Израиля, и мрачными экономическими прогнозами на будущее, если проголосуют за судебную реформу. Но не настолько, чтобы ссориться со своим ближайшим окружением и партнерами, которые не желают отказываться от реформы.

Ранее Курсор писал, что возле дома Нетаниягу начался протест. Сотни людей вышли на протест против реформирования судебной системы перед домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме.

Мандельблит выступил с заявлением: План судебной реформы — это «смена режима». Авихай Мандельблит, бывший генеральным прокурором, говорит, что предлагаемые правовые изменения вносятся, чтобы помочь премьер-министру довести уголовный процесс до завершения.

Курсор сообщал, что противостояние Нетаниягу и юрсоветника по судебной реформе продолжаются. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщает, что распоряжение о том, что он не должен участвовать в усилиях по проведению судебной реформы из-за судебного разбирательства, «неприемлемо».

Также более трети израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы — опрос. Около 60% израильтян считают, что судебная система приведет к росту насилия в стране.

Курсор также сообщал, что оппозиция объявила следующий понедельник днем «всеобщей забастовки». «Это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг», — заявили в штабе противодействия судебной реформе.

Герцог предложил план по выходу из правового кризиса – СМИ. Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.