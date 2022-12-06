Смерть Абу-Акле: Аль-Джазира подала иск против ЦАХАЛа в Гаагский суд

Через семь месяцев после гибели журналистки Ширин Абу-Акле в Дженине телеканал «Аль-Джазира» объявил, что подал иск против ЦАХАЛа в Международный уголовный суд в Гааге.

Иск был подан после проведенного Аль-Джазирой собственного расследования.

Согласно расследованию ЦАХАЛа, опубликованному около трех месяцев назад, журналистка «весьма вероятно» была убита в результате обстрела в начале мая в Дженине, когда она освещала перестрелку между силами ЦАХАЛа и террористами.

Выводы гласили, что невозможно однозначно определить источник выстрела. «ЦАХАЛ работает над обеспечением журналистского освещения и свободы прессы», — заявил начальник штаба подполковник Авив Кохавина основании результатов выводы расследования.

Al Jazeera Media Network will today submit the case of Shireen Abu Akleh’s killing by Israeli Occupation Forces to the International Criminal Court (ICC) in The Hague. https://t.co/2cxoLbnZYl — Al Jazeera PR (@AlJazeera) December 6, 2022

Представитель ЦАХАЛа уточнил после публикации расследования, что если стрельба со смертельным исходом действительно производилась военнослужащими ЦАХАЛа, то она была сделана случайно и нацелена на тех, кого идентифицировали как палестинских боевиков, которые вели «массированный, беспорядочный и опасный для жизни огонь».

В Армии обороны Израиля также подчеркнули, что вероятность того, что журналистка был убит в огне палестинцами, осталась прежней. Военная прокуратура определила, что нет никаких подозрений в совершении уголовного преступления, которое оправдывает начало расследования в Армии обороны Израиля.

Ранее Курсор писал, что дело об убийстве журналистки Абу Акле передали в Международный уголовный суд.

В ЦАХАЛе сообщили, что с большой долей вероятности ее непреднамеренно застрелили израильские военнослужащие, но также есть другая версия.