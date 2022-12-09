Смерть езидского ребенка в «Хадассе»: появились новые подробности

Малыша везут через сухопутную границу в Иорданию после смерти в иерусалимской больнице.

Тело езидского ребенка, который умер в больнице Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме после попытки операции по спасению жизни, не было пропущено через аэропорт Бен-Гурион в пятницу. Теперь оно направляется к наземному переходу в Иорданию возле Бейт-Шеана.

В начале этой недели мать мальчика была вынуждена лететь из Бен-Гуриона в северный Ирак без тела своего единственного ребенка.

Сотрудники иерусалимской христианской организации «Шевет Ахим», которая привозит детей из соседних стран в Израиль для операций на сердце, попытаются организовать доставку тела в Ирак из Аммана.

Body of Yazidi child who died during surgery refused passage at Ben Gurion https://t.co/zJWfNefTqV — The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 9, 2022

До сих пор неясно, почему тело мальчика не было выпущено из Израиля, но оказалось, что Maman Cargo, израильская логистическая компания, отказывалась разрешить погрузку тела Синеора на самолет Royal Jordanian в Эрбиль через Амман, ссылаясь на соображения безопасности.

Врачи установили в тело мальчика кардиостимулятор, и некоторые предположили, что это могло быть источником проблемы. Но когда Ален Серраф, кардиохирург-ветеран, проводивший операцию, позвонил компани Maman Cargo и объяснил, что он поставил кардиостимулятор и угрозы нет, ему сказали, что запрет на пропуск тела через аэропорт не связан с операцией.

Сотрудник компании Maman Cargo отказались разговаривать с прессой. Агентство «Шин Бет», отвечающее за внутреннюю безопасность, не отвечало на звонки, когда к ним обратилось издание Times Of Israel.

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