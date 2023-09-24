Смертельная авария произошла на севере — озвучены подробности

Молодого мужчину не удалось спасти.

В ночь с субботы на воскресенье на шоссе 92 перевернулся автомобиль, в результате чего скончался молодой мужчина. Еще четверо получили серьезные ранения.

Прибывшие на место медицинские бригады обнаружили раненых, застрявших в автомобиле, и спасли их. Смерть молодого человека была констатирована на месте, еще четверо раненых доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Представитель МАДА сообщил: «В 02:39 на горячую линию 101 в иорданском регионе было получено сообщение о транспортном средстве, которое перевернулось на шоссе 92 на севере возле кибуца ХаОн. Медики и парамедики МАДА установили смерть молодого человека двадцати с небольшим лет, оказали медицинскую помощь и направили в медицинский центр четырех раненых молодых людей около двадцати лет, в том числе двоих в тяжелом состоянии и двоих в состоянии средней тяжести».

Старшие медики мотоциклетного подразделения МАДА рассказали: «Мы увидели перевернутую машину, рядом находились пять раненых, которых спасли из машины, один из них, 25-летний мужчина, находился без сознания, не дышал и не имел пульса, получил мультисистемное повреждение. После попыток реанимации нам предстояло констатировать его смерть».

«Четверо раненых находились в сознании, у них были ушибы спины, живота и конечностей. Мы оказали им жизненно необходимую медицинскую помощь, которая включала анестезию и реанимацию одного из раненых, и эвакуировали их в больницу, состояние двух тяжелое, двух других — умеренное», — продолжили они.

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