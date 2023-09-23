Смертельное ДТП в поселке Хура - полиция сообщила подробности

Водитель автомобиля скрылся с места аварии.

В пятницу вечером, 22 сентября, в поселке Хура в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончался 18-летний местный житель. Но в полиции, после изучения обстоятельства аварии, говорят, что имел место преднамеренный наезд.

Об этом сообщает издание "Детали".

Пострадавшего в критическом состоянии родственники доставили на перекресток шоссе на въезде в деревню, где его забрала машина парамедиков (МАДА) и госпитализировала в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Ему провели реанимационные процедуры, но спустя несколько часов, к сожалению, юноша скончался от полученных травм.

Правоохранители начали выяснять обстоятельства ДТП и считают, что наезд на пострадавшего был преднамеренным. Виновник ДТП скрылся с места аварии. Пока о его задержании информации не поступало. Подоплека убийства также не ясна.

"Курсор" писал ранее, что на шоссе 80 недалеко от Арада произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств. В результате инцидента пострадали четыре женщины.

Еще мы писали, что три человека получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате автомобильной аварии между двумя автомобилями недалеко от Бир-эль-Максура.

Напомним, что на скоростном шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. На дороге столкнулись три грузовика.

Читайте также, что на шоссе 4, недалеко от перекрестка Нахшолим, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 27-летнего мужчина.