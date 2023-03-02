Смертельное ДТП с детьми в Иерусалиме: подробности трагедии

10:12, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Трое детей погибли в ДТП в Иерусалиме.

Трое детей в возрасте трех, четырех и восьми лет погибли в четверг утром в результате ДТП в лагере беженцев Шуафат в Иерусалиме. Сообщается, что их переехала машина, когда они направлялись в школу.

Команды МАДА ждали, чтобы принять детей у входа в лагерь Шуафат.

Когда палестинцы привезли детей, медики оказали им первую медицинскую помощь и затем доставили в медицинские центры Шаарей Цедек и Хадасса. Однако, врачам пришлось констатировать смерть всех троих детей.

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