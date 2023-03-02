Смертельное ДТП с детьми в Иерусалиме: подробности трагедии

Трое детей в возрасте трех, четырех и восьми лет погибли в четверг утром в результате ДТП в лагере беженцев Шуафат в Иерусалиме. Сообщается, что их переехала машина, когда они направлялись в школу.

Команды МАДА ждали, чтобы принять детей у входа в лагерь Шуафат.

3 ילדים, בהם שני אחים, נהרגו מפגיעת רכב במחנה הפליטים שועפאט, כשהיו בדרכם לבית הספר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה@SuleimanMas1 pic.twitter.com/mLt1gnRe7V — כאן חדשות (@kann_news) March 2, 2023

Когда палестинцы привезли детей, медики оказали им первую медицинскую помощь и затем доставили в медицинские центры Шаарей Цедек и Хадасса. Однако, врачам пришлось констатировать смерть всех троих детей.

Читайте также: в ДТП возле Нетании тяжело травмирована женщина.