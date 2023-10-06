Смертельное ДТП в Нетании — раскрыта личность жертвы

Мужчина, пострадавший в среду в результате ДТП в Нетании, скончался сегодня в больнице Бейлинсон.

Рафаэль Бен Лулу, который был смертельно ранен в среду вечером в результате ДТП в Нетании, скончался сегодня от полученных травм. Бен Лулу, 29 лет, из Гиват-Шмуэля, оставил после себя 6-летнюю дочку.

Об этом пишет Israel Hayom.

Бен Лулу был сбит машиной, когда переходил дорогу. Он получил смертельные ранения. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. Следователям полиции удалось обнаружить автомобиль и впоследствии арестовать водителя, 50-летнего жителя Рамат-Гана.

После борьбы за свою жизнь в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве, куда госпитализировали пострадавшего, врачам пришлось констатировать его смерть.

«У него была очаровательная улыбка, — сказал Натаниэль Бар, его близкий друг. — Он был добродушным парнем, всегда любил отдыхать с друзьями. Готовили вместе. Очень переживал за дочь. Не верится, что его убили".

Полиция продолжает расследование происшествия. Теперь, после смерти Бен Лулу, подозрения в отношении водителя будут усилены.

Медик МАДА Даниэль Шева и фельдшер МАДА Йосеф Нахарин, которые оказали помощь Бену Лулу на месте происшествия, рассказали: "Пострадавший лежал на дороге без сознания, без пульса и дыхания, с тяжелой травмой головы. Мы немедленно начали проводить реанимационные операции, включающие массаж, дыхание и введение лекарств, и эвакуировал его в больницу, продолжая реанимационные операции».

Фото погибшего обнародованы здесь.

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