За несколько недель до кончины мужчина решил написать сразу девять писем для своей маленькой дочери, которая уже успела стать невестой.

Невесте в день свадьбы передали письмо от ее отца, который умер 20 лет назад. Его зачитали перед всеми гостями

Об этом сообщает Daily Star.

Фрейе Розати была всего лишь в 11-летнем возрасте, когда ее отец Филипп Харгривз в возрасте 53 лет скончался от рака пищевода. Тем не менее за несколько недель до кончины мужчина решил написать сразу девять писем для своей дочери.

Так, мужчина оставил восемь посланий на ее дни рождения, а последнее – на день ее свадьбы. Когда наступила церемония, 68-летняя мама девушки Тереза вместо речи отца невесты решила прочесть открытку для гостей свадьбы.

"Мне хотелось бы стоять рядом с тобой, быть самым гордым отцом в мире, чтобы проводить тебя к алтарю к человеку, которого ты любишь, и к следующей главе в твоей жизни. Сегодня твой день, наслаждайся всем. Смейся и плачь. Будь счастливой и уверенной в себе", – было сказано в ней.

Под конец записки Филипп написал, что дочь подарила ему самые яркие моменты в его жизни благодаря своего юмору, интеллекту, пониманию и заботе.

«Никогда не меняйся. Люблю тебя вечно, папа», – сказано в конце записки.

По словам уже 32-летней Фрейи, этот момент был очень грустным, но важным, ибо она хотела, чтобы открытку зачитали. Она получала открытки, написанные отцом, на каждый день рождения, аж до самого 18-летия. Также одну она получила на 21-летие, а последняя предназначалась для свадьбы.

Розати хотела как можно сильнее «привлечь» отца к свадьбе. Так, перед его смертью она получила от папы бриллиантовые бусы, которые она надела на церемонию. Также фотографии отца разместили на дереве памяти у места проведения мероприятия.

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