На шоссе 4 автомобиль сбил пешехода, первые подробности

Мужчина получил множественные повреждения.

В субботу днем, 16 сентября, на шоссе 4, недалеко от перекрестка Нахшолим, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 27-летнего мужчина.

Об этом сообщает издание Maariv.

Пешехода сбил автомобиль. На место инцидента приехали парамедики (МАДА), которые диагностировали у пострадавшего многожественные повреждения. Ему оказали первую помощь на месте, а после госпитализировали в больницу "Рамбам" в Хайфе. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции начали выяснять обстоятельства ДТП.

"Курсор" писал ранее, что четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия между тремя автомобилями и мотоциклом на развязке Арлозоров, по дороге от 20 шоссе до улицы Жаботинского в Рамат-Гане.

Еще мы писали, что на шоссе 3866, возле Бейт-Шемеша, произошло очередной дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, в результате которого пострадали два человека.

Напомним, что на скоростном шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. На дороге столкнулись три грузовика. Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии.

Читайте также, что в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, на шоссе 6 произошла еще одна смертельная авария. Грузовик столкнулся с ограждением и водитель скончался от полученных травм. В сети появилось фотография с места ДТП.