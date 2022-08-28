Смертельный инцидент с малышом в частном бассейне в Гуш-Эционе: подробности и фото

Двухлетний мальчик скончался после того, как получил серьезные травмы после купания в частном бассейне в четверг.
Мальчик Йосеф Хананель Лев, погиб в иерусалимской больнице Хадасса Эйн Керем после того, как его вытащили из бассейна в поселении Метцад в районе Гуш-Эцион.
Его похороны состоятся в 16:00 в Иерусалиме.
За последние несколько месяцев произошла волна смертельных случаев утопления. Многие люди утонули в частных бассейнах или на неохраняемых пляжах без спасателя.
В прошлый четверг мальчик был объявлен мертвым через день после того, как его спасли от утопления в бассейне в Цфате.
Ультраортодоксальные СМИ идентифицировали годовалого ребенка как Йонатана Дойча, сына Иегошуа Дойча, члена местного совета Кирьят-Йеарим (Телз-Камень) за пределами Иерусалима.
В прошлом месяце 5-летний мальчик из Умм-эль-Фахма был объявлен мертвым после инцидента, связанного с утоплением в ручье Нахаль-Киббуцим недалеко от Бейт-Шеана. В тот же день утонули 18-летняя девушка и ее отец.
Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе службой «Маген Давид Адом», этим летом в Израиле в результате утопления погиб 31 человек.
Ранее «Курсор» писал о попытке теракта: на переходе через КПП «Рейхан» задержан палестинец с холодным оружием.