Смертельный инцидент с малышом в частном бассейне в Гуш-Эционе: подробности и фото

Согласно данным, которые на прошлой неделе опубликовала МАДА, этим летом в Израиле в результате утопления погиб 31 человек.

Двухлетний мальчик скончался после того, как получил серьезные травмы после купания в частном бассейне в четверг.

Мальчик Йосеф Хананель Лев, погиб в иерусалимской больнице Хадасса Эйн Керем после того, как его вытащили из бассейна в поселении Метцад в районе Гуш-Эцион.

נפטר הפעוט יוסף חננאל לב שטבע ביישוב מיצד יוסף חננאל לב, שטבע בסוף השבוע בבריכה במיצד במועצה האזורית גוש עציון — נפטר בבית החולים. הלוויתו תתקיים היום בשעה 16:00 אחה"צhttps://t.co/ZSlCty4v7w pic.twitter.com/oYvUmxmnBh — המחדש (@hamechadesh) August 28, 2022

Его похороны состоятся в 16:00 в Иерусалиме.

За последние несколько месяцев произошла волна смертельных случаев утопления. Многие люди утонули в частных бассейнах или на неохраняемых пляжах без спасателя.

В прошлый четверг мальчик был объявлен мертвым через день после того, как его спасли от утопления в бассейне в Цфате.

Ультраортодоксальные СМИ идентифицировали годовалого ребенка как Йонатана Дойча, сына Иегошуа Дойча, члена местного совета Кирьят-Йеарим (Телз-Камень) за пределами Иерусалима.

В прошлом месяце 5-летний мальчик из Умм-эль-Фахма был объявлен мертвым после инцидента, связанного с утоплением в ручье Нахаль-Киббуцим недалеко от Бейт-Шеана. В тот же день утонули 18-летняя девушка и ее отец.

Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе службой «Маген Давид Адом», этим летом в Израиле в результате утопления погиб 31 человек.

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