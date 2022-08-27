Попытка теракта: на переходе через КПП «Рейхан» задержан палестинец с холодным оружием

Инспекторы службы безопасности контрольно-пропускного пункта на КПП Рейхан предотвратили нападение.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Израиля, информирует The Times of Israel.

Отмечается, что охранники на переходе Рейхан в северной части Западного берега получили информацию о «попытке нападения» и арестовали подозреваемого палестинца, у которого был обнаружен нож.

Мужчину доставили на допрос в спецслужбы, говорится в сообщении.

Инцидент произошел вскоре после попытки нападения. Рано утром автомобиль израильской службы безопасности был обстрелян возле поселения Шавей-Шомрон на Западном берегу.

В результате инцидента никто не пострадал, однако автомобиль, принадлежащий охране поселка, был поврежден. В автомобиль попали три пули со стороны палестинского города Дейр-Шараф, а всего поблизости было обнаружено четыре гильзы.

Как сообщал Курсор, накануне 52-летний мужчина был застрелен среди белого дня в городе Лод. Пострадавший, которого идентифицировали как местного жителя Марвана Вахвача, был найден без сознания и без пульса в машине на бульваре Бен-Гуриона.

Вахвач был доставлен в медицинский центр Шамир в критическом состоянии, пока парамедики оказывали ему жизненно важную помощь. Вскоре медики были вынуждены констатировать смерть.

Ранее в пятницу мужчина в возрасте 30 лет был серьезно ранен после выстрела в открытом поле недалеко от арабского города Манда в Нижней Галилее.

Также Курсор писал про маниакальную любовь: названо имя убитой в Реховоте девушке. Девушка, чье тело нашли в четверг в Реховоте, погибла от рук ухаживавшего за ней молодого человека, который зарезал ее в своей машине и бросил тело в поле.

Как сообщал Курсор, 20-летний солдат ЦАХАЛа Натан Фитусси был застрелен в понедельник вечером после того, как вернулся на пост охраны недалеко от палестинского города Тулькарам и был ошибочно идентифицирован как террорист.

Однако, согласно другому отчету, в подразделении были серьезные проблемы, которые, вероятно, способствовали смерти Фитусси.