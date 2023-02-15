Смертельный взрыв авто в Лоде: обнародованы первые кадры

В городе произошел взрыв автомобиля, в нем обнаружили тело мужчины.

Сегодня в полдень в Лоде взворвалась машина. В авто обнаружили тело мужчины, его не удалось спасти. Полиция начала расследование.

МАДА сообщили, что «в 13:00 на горячую линию 101 поступило сообщение о взрыве автомобиля. Медики и парамедики сообщили о человеке, застрявшем внутри автомобиля».

צהרי היום בלוד: מטען התפוצץ בתוך רכב סמוך לתחנה המרכזית.@MakorRishon pic.twitter.com/0ET0JaopM1 — שילה פריד (@shilofreid) February 15, 2023

Полиция заявила, что «начала расследование обстоятельств инцидента со взрывом автомобиля в Лоде, в котором был найден бездыханный мужчина».

Личность погибшего неизвестна. Есть подозрение, что это было убийство.

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