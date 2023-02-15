В Негеве забили до смерти молодого парня

В деревне Лакия в Негеве обнаружили труп 23-летнего парня. Полиция предварительно установило, что мужчина получил телесные повреждения во время драки, в результате чего умер.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МАДА констатировать смерть мужчины. Спасти уже парня было невозможно.

Причина конфликта и у других участников смертельной драки не установлены. Правоохранители начали расследовать гибель парня. Полиция приступила к расследованию убийства.

Напомним, в Нетании произошла смертельная драка. Там в ходе конфликта парень зарезал 50летнего сожителя своей матери. Раненого доставили в больницу в критическом состоянии, позже он скончался от ран. По данным полиции, полицейских вызвали на место происшествия на улице Дэвида Йеллина после получения сообщений о насилии. Служба экстренной помощи United Hatzalah сообщила, что мужчина был ранен в квартире.

Ранее «Курсор» сообщал о массовой драке в Хадере. В результате были ранены трое мужчин в возрасте около 30 лет. Медики и фельдшеры МАДА оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу Хиллель Яффе одного в критическом состоянии и двоих в состоянии средней степени тяжести с проникающими ранениями.