Смертельный взрыв в Писгат-Зеэве в Иерусалиме: новые подробности и видео

11:55, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Один человек погиб при взрыве газового баллона в Иерусалиме.

Сегодня утром произошел взрыв газового баллона в жилом доме на улице Хаим Торан в Иерусалиме (район Писгат-Зеэв).

Баллон взорвался на третьем этаже в пятиэтажном доме. Сообщается, что в квартире шел ремонт, газовый баллон использовался для сварки.

Ахува Софер, одна из жильцов соседнего дома, рассказала: «Я услышала громкий взрыв и сначала не поняла, что происходит. Забор сверху вдруг упал. Я увидела много пыли и подумала, что произошло землетрясение. Я вышла во двор, и у меня потемнело в глазах».

Женщина увидела в своем дворе раненого мужчину — 44-летнего строителя, который работал в соседнем здании, где произошел взрыв. Он упал с высоты около 6 метров от взрывной волны прямо во двор к соседям. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Журналисты показади видео и фото повреждений со двора соседей:

Другой рабочий погиб на месте, врачи не смогли его реанимировать.  Трое пострадавших эвакуированы в больницы «Адаса Эйн Керем» и «Шаарей Цедек». Один человек в тяжелом состоянии с ожогами и травмами. Второй рабочий из квартиры в состоянии средней тяжести с травмами головы и ожогами.

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