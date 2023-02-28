Нападение на персонал больницы в Нагарии: полиция раскрыла детали

В понедельник вечером, 27 февраля, на персонал медицинского центра «Галилеи» в Нагарии было совершено нападение. Сотрудники полиции задержали по подозрению мужчину и женщину из арабской деревни Кафр-Ясиф.

Об этом пишет издание «Детали».

В медицинском учреждении, как оказалось, произошла драка между двумя семьями. В конфликт вмешалась охрана больницы и пыталась разнять враждующие стороны. В тот момент одна из пар набросилась на персонал.

На место инцидента вызвали полицию, которая задержала супругов. Правоохранители намерены просить суд о продлении срока их содержания под стражей.

«Курсор» писал ранее, что во Французской больнице произошло нападение на медицинских работников со стороны жителя лагеря палестинских беженцев Шуафат. Мужчина пришел в ярость из-за «плохого» качества обслуживания.

Еще мы писали, что недавно в педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.

Напомним, что в женской консультации больничной кассы «Клалит» в Рамле пациентка напала на врача и ударила его кулаком, а потом ногой по лицу из-за того, что не была удовлетворена лечением. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Читайте также, в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.