СМИ: генпрокурор поставила крест на попытке Нетаниягу назначить Дери министром

Ранее Дери отсидел 22 месяца в тюрьме с 2000 по 2002 год после того, как был осужден за получение взяток на посту министра внутренних дел.

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара поставила крест на последней попытке главы Ликуда Биньямина Нетаниягу назначить председателя ШАС Арье Дери министром кабинета в его ожидаемой коалиции из-за недавнего осуждения Дери за уголовное преступление.

Об этом сообщает 12 канал.

Действующий закон запрещает лицам, приговоренным к тюремному заключению, занимать пост министра в течение семи лет. Ранее в этом году Дери был признан виновным в совершении нескольких налоговых правонарушений и приговорен к 12 месяцам лишения свободы условно, что якобы лишило его права занимать другую должность в кабинете министров.

Согласно 12 каналу, Дери обратился к одному из бывших адвокатов Нетаниягу, Навоту Тель-Зуру, и попросил его составить юридическое заключение, в котором утверждалось бы, что только лица, которые действительно были заключены в тюрьму, должны быть лишены права занимать пост министров, в отличие от приговоренных к условным срокам.

Тель-Зур составил проект заключения и передал его Нетаниягу, который, в свою очередь, представил его Бахарав-Миаре. В четверг вечером генеральный прокурор, как сообщается, обратилась к Нетаниягу, сообщив ему, что она не принимает юридическое заключение и что в Основном законе упоминаются как условные приговоры, так и отбытые сроки.

12 канал, который не привел никаких источников в своем репортаже, сообщил, что Бахарав-Миара сказал Нетаниягу, что ему придется обратиться к главе Центральной избирательной комиссии, судье Ицхаку Амиту, чтобы получить его юридическую печать одобрения назначения Дери.

Отмечается, что не убежденный в том, что этот альтернативный путь сработает, депутат Кнессета от ШАС Моше Арбель разработал законопроект об изменении пункта 6 Основного закона: в нем предлагается, чтобы правительство имело право позволять тем, кто был приговорен к условному наказанию, получать министерские назначения.

Законопроект, скорее всего, также столкнется с юридическими проблемами. Однако ШАС и другие партии вероятной коалиции Нетаниягу настаивают на принятии закона, который позволил бы Кнессету отменять решения Верховного суда.

Январское осуждение Дери стало вторым в его политической карьере.

Ранее он отсидел 22 месяца в тюрьме с 2000 по 2002 год после того, как был осужден за получение взяток на посту министра внутренних дел. В этом вердикте содержалось осуждение за аморальность, что не позволяло ему участвовать в национальной политике.

В 2013 году он вернулся в политику, возглавив ШАС и министерство внутренних дел (с 2016 года до прошлого года). Суд постановил, что его предыдущая судимость не лишала его права занимать эту должность.

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