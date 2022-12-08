СМИ: Ликуд отверг громкое требование Оцма-Йехудит

Согласно сообщению Haaretz, опубликованному в среду, требование было выдвинуто на одном из первых раундов переговоров в прошлом месяце.

По сообщениям, ультраправая партия «Оцма Иехудит» потребовала во время коалиционных переговоров, чтобы следующее израильское правительство разрешило проведение еврейской молитвы на Храмовой горе, но партия «Ликуд», сразу отвергла это предложение.

Согласно сообщению Haaretz, опубликованному в среду, требование было выдвинуто на одном из первых раундов переговоров в прошлом месяце ведущим переговорщиком от «Оцма» Шанамелем Дорфманом, близким доверенным лицом председателя партии Итамара Бен-Гвира.

Дорфман и Бен-Гвир уже давно призывают изменить так называемый статус-кво на Храмовой горе/Харам аш-Шариф, согласно которому мусульмане могут свободно молиться и посещать храм, в то время как евреи могут посещать его только в более короткие, отведенные для этого промежутки времени, и им запрещено молиться.

Эта часть неписаной политики в последние годы медленно разрушается, поскольку евреев регулярно снимают на видео, когда они тихо молятся на месте «очага возгорания», что вызывает гнев Иордании и других арабских соседей Израиля.

Посол США в Израиле Том Найдс заявил на прошлой неделе, что администрация Байдена ожидает, что Израиль сохранит статус-кво в священном месте, которое было в центре нескольких предыдущих вспышек насилия между израильтянами и палестинцами.

Ранее Курсор писал, что в Дженине ЦАХАЛ ликвидировал трех террористов.