В Дженине ЦАХАЛ ликвидировал трех террористов

В ходе ареста подозреваемые стали отстреливаться. Несколько человек арестованы и увезены для допроса. В Дженине после ночных событий объявлена всеобщая забастовка.

Ночью в четверг, 8 декабря, в Дженине силы ЦАХАЛа ликвидировали трех подозреваемых в терроризме лиц.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что силы ЦАХАЛа ночью вошли в лагерь беженцев Дженина, чтобы арестовать возможных террористов.

«Как это обычно бывает, закончилось перестрелкой. Минздрав Палестинской автономии говорит, что убиты три жителя города. … В ходе ареста подозреваемые террористы стали отстреливаться, трое убиты ответным огнем ЦАХАЛа. Несколько человек арестованы и увезены для допроса», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Дженине после ночных событий объявлена всеобщая забастовка.

تغطية صحفية:» شاهد .. خلال إسعاف أحد الشبان في مخيم جنين قبل قليل». pic.twitter.com/GBD5Yiq8HC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 8, 2022

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе в лагере беженцев Дженин вспыхнули столкновения между солдатами ЦАХАЛа и палестинскими арабами. На видео, распространенных в социальных сетях, были видны машины скорой помощи палестинских арабов и были слышны выстрелы.

По имеющимся данным, командир военного отделения Исламского джихада в городе и один из его помощников были ликвидированы в перестрелке с израильскими солдатами.

«Исламский джихад» пригрозил отомстить и сказал: «Мы останемся как вилка, застрявшая у вас в горле, пока вы не покинете нашу землю».

Официальное информационное агентство ПА Wafa сообщило, что, помимо двух погибших, несколько человек получили ранения и четверо были арестованы.

Ранее Курсор писал, что представитель ПА сделал громкое заявление касаемо идеи о создании двух государств.