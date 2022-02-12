СМИ: Моссад помог сорвать 12 планов нападения на израильтян в Турции за последние 2 года

Большинство заговоров, о которых сообщалось, были связаны с джихадистской группировкой «Исламское государство» и были направлены против бизнесменов и других израильтян в Турции.

Шпионское агентство Моссад помогло сорвать 12 планов совершения террористических атак на израильтян в Турции за последние два года.

Об этом сообщает 12 канал новостей.

Телеканал, не ссылаясь на источник, отмечает связи Моссада с Национальной разведывательной организацией Турции (MIT), которые, по его словам, укрепились в последние годы, несмотря на напряженные дипломатические отношения между странами.

Доклад появился через день после того, как турецкие СМИ и израильский бизнесмен, проживающий в Турции, объявили о раскрытии иранского заговора с целью его убийства. Он также последовал за недавними сообщениями в Турции о предъявлении обвинения 16 предполагаемым шпионам Моссада.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что генеральный директор МИД тайно посетил Турцию. Это первый визит столь высокопоставленного политического деятеля Израиля в Турцию за последние шесть лет.

Читайте также о том, что четверо арестованы на акции протеста против законопроекта об ультраортодоксальном ЦАХАЛе. В прошлом месяце законопроект, предусматривающий снижение возраста освобождения от обязательной службы для студентов хареди Тора с 24 до 21 года, прошел первичное голосование.

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