СМИ обнародовали интересную делать о принятии следующего госбюджета

Сообщается, что партии «Ликуд» и «Яадут а-Тора» заявили, что намерены связать государственный бюджет с принятием закона, освобождающего харедим от ЦАХАЛа.

Согласно отчету, партия Биньямина Нетаниягу «Ликуд» и «Яадут а-Тора» согласны с тем, что следующий бюджет не будет утвержден до тех пор, пока не будет принят закон, формализующий освобождение от обязательной службы в ЦАХАЛ для студентов ешив.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В новостях 12-го канала без ссылки на источник также сообщается, что стороны должны подписать коалиционное соглашение к концу недели.

Ультраортодоксальные партии потребовали от «Ликуда» изменения закона о воинской повинности до того, как ожидаемое новое правительство будет приведено к присяге, но обе стороны не смогли прийти к соглашению.

В качестве компромисса «Яадут а-Тора» и ШАС получили гарантию, что закон будет продвигаться в соответствии с их требованиями и увязываться с бюджетом. Закон гарантирует, что учащиеся ешивы, которые не призываются на военную службу, не будут подозреваться в каких-либо преступлениях. «Яадут а-Тора» настаивает на законодательном оформлении полного освобождения от обязательной воинской обязанности студентов ешивы дневного отделения.

Военная служба является обязательной для большинства израильских мужчин-евреев, но ультраортодоксы часто получают исключения, чтобы продолжить свои религиозные занятия. Некоторые харедим отказываются даже обращаться за таким освобождением, что часто приводит к арестам.

Исключения долгое время приводили в ярость светских израильтян, но ультраортодоксальные общины сопротивлялись неоднократным попыткам заставить их зарегистрироваться для участия в призыве. Этот вопрос был предметом многолетних законодательных баталий. Отказников иногда арестовывают, что вызывает протесты.

«Ликуд» является крупнейшей партией в праворелигиозном блоке, получившем большинство мест в Кнессете на выборах 1 ноября, и сейчас ведет переговоры о формировании следующего правительства, которое Нетаниягу должен завершить до 21 декабря после того, как президент Ицхак Герцог предоставил ему дополнительные время на этой неделе, чтобы собрать коалицию.

Ранее Курсор писал, что Израиль ожидает многомиллиардный профицит бюджета. Профицит ожидают несмотря на то, что ноябрь был третьим месяцем подряд в Израиле с бюджетным дефицитом.

Наша редакция писала, что Банк Израиля вновь повысил процентную ставку. Рост и снижение процентной ставки влияет на стоимость предложений банков по депозитам и кредитам.