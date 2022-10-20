СМИ опубликовали записи: жена Нетаниягу назвала экс-главу ШАБАКа последними словами

Запись с женой бывшего премьер-министра, жалующейся на то, что служба безопасности только «прикрывает свою задницу», была включена в эфире 13 канала.

Жена лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу назвала бывшего главу службы безопасности ШАБАКа «дерьмом» и «придурком» в разговорах с бывшим главным помощником экс-премьер-министра. Запись их беседы показало в среду израильское телевидение.

Live update: In recording Sara Netanyahu heard calling ex-Shin Bet chief a ‘shit’ and a ‘moron’ https://t.co/lya9DW8n5v — TOI ALERTS (@TOIAlerts) October 19, 2022

Разглагольствования Сары Нетаниягу против Юваля Дискина, который возглавлял ШАБАК с 2005 по 2011 год, по-видимому, прозвучали, когда лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу был премьер-министром. Об этом сообщил 13 канал, который транслировал запись в среду вечером.

Разговор был записан Ниром Хефецем, бывшим советником семьи Нетаниягу, который с тех пор стал ключевым государственным свидетелем в судебном процессе по делу о коррупции против бывшего премьер-министра.

«Скажи Дискину. Как он принимает решения? Он сводит меня с ума», — говорит она на записи.

«Какая наглость, — добавляет она после того, как Хефец указывает, что ее муж продлил срок пребывания Дискина в должности. — Я знаю Шин Бет, поверьте мне, я очень умная женщина. Я также занимаюсь безопасностью уже 20 лет. Вы знаете, как они работают? Они только прикрывают свои задницы, они только прикрывают свои задницы, поверьте мне».

«Этот Юваль Дискин нахал. Дискин это дерьмо. Он должен это понимать. Они продлили ему срок полномочий на год, он придурок», — продолжает она.

«Ликуд» назвал записи «отредактированными» и «предвзятыми», утверждая, что они были созданы актерами, «враждебно настроенными» по отношению к семье Нетаниягу.

Срок пребывания Дискина на посту главы Шин Бет совпал с премьерством Нетаниягу после того, как глава «Ликуда» пришел к власти в начале 2009 года. Уйдя в отставку в 2011 году, Дискин публично раскритиковал действия Нетаниягу в отношении иранской ядерной угрозы.

Ранее Курсор писал, что Иран представил новый «дрон-камикадзе».