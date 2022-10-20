Иран представил новый «дрон-камикадзе»

В Иране показали новый малогабаритный «дрон-камикадзе», получивший название «Meraj-521».

Информацию о малом ударном беспилотнике обнародовали в иранских средствах массовой информации.

Баражирующий боеприпас «Meraj-521» продемонстрировали во время учений Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Первыми новый беспилотный аппарат должны получить иранские спецназовцы Saberin.

Заявлено, что у «Meraj-521» дальность действия 5 километров и может нести три типа боевых частей весом от 0.5 до 1 килограмма.

Небольшой размер ограничивает его нахождение в воздухе от 5 до 15 минут.

«Meraj-521» запускается с небольших пусковых установок, и оператор может наводить его на намеченную цель с помощью специального планшета.

Как отмечает Милитарный, иранский «Meraj-521» напоминает баражирующих боеприпас «Switchblade 300» от американской компании AeroVironment.

«Switchblade 300» достаточно мал для ношения в рюкзаке и также запускается с помощью небольшой пусковой установки.

Он состоит внутри специального пускового контейнера, а его крылья разворачиваются после пуска, когда ударный снаряд попадает в воздух.

Управление «дроном-камикадзе» можно осуществлять на расстоянии до 10 километров.

Боеголовка имеет заряд взрывчатки, эквивалентный 40-мм гранате для уничтожения легкой бронетехники и личного состава. Если ситуация приводит к отмене удара, оператор может отозвать дрон и повторно нацелить его.

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