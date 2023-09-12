СМИ оценили качество доставки продуктов из самых популярных сетей Израиля

Условия хранения некоторых товаров были нарушены.

В преддверии праздников многие израильтяне предпочитают делать покупки продуктов и товаров через интернет, чтобы избежать длинных очередей в магазинах. СМИ решили выяснить, насколько качественные товары привозят покупателям домой и все ли соответствует требованиям.

Оценку проводили журналисты 12-го канала ИТВ.

Доставка из торговой сети "Шуферсаль" обходится гражданам в 20 шекелей и заказ доставляют вовремя. Заказанные чистящие средства упакованы отдельно от продуктов питания, но к свежести некоторых товаров есть вопросы. Например, огурцы были привезены хорошего качества, а вот некоторые помидоры оказались гнилыми. Кроме того, у многих товаров был короткий срок годности. Молочные продукты приехали не охлажденными, их температура в 3 раза была выше допустимой, а вот мясо (курицы и рыба) доставлены при нормальной температуре.

В сети "Рами Леви" также чистящие средства упаковали отдельно от продуктов, овощи привезли качественными и свежими. Но молочная продукция также не была охлаждена, как рыба и фарш. А вот куриная грудка была доставлена нормальной температуры.

Что касается сети Careefour, где стоимость доставки составляет 29,90 шекелей, то практически все соответствовало требованиям. Чистящие средства упаковали отдельно от еды, овощи прибыли свежими и качественными и у большинства товаров был длительный срок годности. Единственный нюанс - молочные продукты и куриная грудка не были охлаждены, а вот рыба и фарш доставлены охлажденными, нормальной температуры.

"Курсор" писал ранее, что министерство экономики в преддверии праздников выяснило, в каких сетях Израиля гражданам дешевле обойдутся продукты и товары, которые чаще всего покупают перед Рош ха-Шана.