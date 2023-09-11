В минэкономики рассказали, в какой сети Израиля самая дешевая предпраздничная корзина

Представители ведомства провели последнюю проверку.

Министерство экономики в преддверии праздников выяснило, в каких сетях Израиля гражданам дешевле обойдутся продукты и товары, которые чаще всего покупают перед Рош ха-Шана.

Об этом сообщает издание "Детали".

Как правило, в предпраздничную корзину входит 165 базовых продуктов, среди которых рыба, мясо, овощи, фрукты, мед и другая продукция. В ведомстве выполнили уже три проверки с начала сентября, чтобы определить самую "дешевую" сеть, и выяснилось, что за три дня корзина в среднем выросла в цене на 30 шекелей (1 процент) и сейчас составляет 3033 шекеля.

При этом, тройка лидеров не изменилась. Первое место занимают магазины "Рами Леви ба-интернет", где товары в среднем обойдутся в 2596 шекелей, но это на 40 шекелей больше, чем было во время предыдущей проверки. Второе место заняли физические магазины этой же сети – 2651 шекель (рост на 45 шекелей), а третье место досталось Carrefour (магазины в формате гипермаркет), где предпраздничная корзина выросла в цене на 10 шекелей и сейчас составляет 2697 шекелей.

Самой "дорогой" оказалась сеть "Тив таам ба-сити", где израильтянам за товары к празднику придется заплатить 3422 шекеля, на 10 шекелей больше, чем во время предыдущей проверки.

"Курсор" писал ранее, что в преддверии Рош ха-Шана в израильских магазинах на 20 процентов подорожает рыба. Израильтянам рассказали, с чем связан рост цен на популярный продукт.

Еще мы писали, что в Израиле со следующего месяца может подорожать бытовая техника.