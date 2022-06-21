СМИ озвучили варианты политического будущего Беннета

В ближайшем окружении Нафтали Беннета есть люди, которые считают, что есть большая вероятность того, что он уйдет из политики, но есть и другие варианты.

После того, как на следующей неделе Нафтали Беннет уйдет с поста премьер-министра, некоторые в его ближайшем окружении считают, что он может отказаться от политики в качестве премьер-министра и остаться в стороне, либо навсегда, либо начать планировать свое возвращение.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Другой вариант — баллотироваться во главе «Ямины», но если министр внутренних дел Айелет Шакед — его давняя соратница — не присоединится к другой партии, «Ямина» может не преодолеть избирательный барьер, а если она останется с Беннетом, ее электоральные перспективы все еще остаются неопределенными.

Остается третий вариант: он сливается с другой партией. Наиболее вероятным кандидатом является «Тиква Хадаша» во главе с министром юстиции Гидеоном Сааром, которая также едва переступает порог в текущих опросах.

Хотя слияние может показаться привлекательным, это не так просто. Беннет и Саар не особо ладили в правительстве. С другой стороны, у них больше шансов преодолеть избирательный барьер вместе, чем порознь.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.

Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.

Напомним, что подача партийных списков на выборы закроется 8 сентября. До этого проведут праймериз в партиях «Ликуд» и «Авода».