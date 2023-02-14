СМИ подсчитали, во сколько экономике Израиля обошлась вчерашняя забастовка

В понедельник, 13 февраля, в Израиле прошел день «всеобщей забастовки» против судебной реформы, продвигаемой правительством. Рабочий день по итогу пропустили около 100 тысяч человек и прямые потери ВВП в результате прекращения их работы превысили 100 млн шекелей.

Об этом пишет Themarker.

Среди демонстрантов были представители отраслей, которые отличаются повышенной производительностью труда, в том числе хайтека, поэтому экономический ущерб может быть еще больше.

Отмечается, что ВВП за час работы в стране составляет около 40 долларов. Предположив, что на работу вчера не вышли 100 тысяч человек, легко подсчитать, что экономика Израиля из-за митингов и забастовочных санкций лишилась около 120 млн шекелей. Но с другой стороны, среди протестующих было и много пенсионеров, поэтому экономический ущерб может оказаться и меньше.

Следует принять в расчет и то, что значительная часть демонстрантов могла бастовать и за свой счет — использовать отпускной день, и потому их работодатели пропущенный вчерашний день им оплатили. Сотрудников предприятий бюджетной сферы предупредили, что работник, решивший в этот день не выйти на работу, сделает это, использовав день из своей квоты отпусков.

«Курсор» писал ранее, что лидер оппозиции Яир Лапид выступил во время демонстрации израильтян, когда комитет по конституции Израиля должен начать голосование по изменениям, которые дадут политикам больше полномочий при выборе судей и ограничат полномочия Верховного суда по отмене законодательства за пределами Кнессета.

Еще мы писали, что оппозиция объявила понедельник, 13 февраля, днем «всеобщей забастовки». В штабе противодействия судебной реформе заявили, что это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг.