В США отреагировали на выборы в Израиле

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выразил надежду, что израильские официальные лица продолжат отстаивать общие демократические ценности двух стран.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Заявление Прайса, возможно, является ответом на подъем ультраправой партии «Религиозный сионизм». Прайса попросили разъяснить позицию США касаемо результатов выборов в Израиле во время брифинга для прессы, который прошел 2 ноября, в среду.

Сперва он повторил заявление, опубликованное ранее послом США в Израиле Томом Нидесом, который сказал, что еще слишком рано делать какие-либо выводы относительно состава следующего правительства, но добавил, что он надеется на сотрудничество с теми, кто находится у власти, для продвижения вперед общих ценностей и интересов США и Израиля.

По словам Прайса, с момента обретения Израилем независимости до наших дней общие интересы и ценности делали отношения между странами «такими сильными».

«Мы надеемся, что все израильские правительственные чиновники будут и впредь разделять ценности открытого демократического общества, включая терпимость и уважение ко всем в гражданском обществе, особенно к группам меньшинств. У нас есть определенные интересы и ценности. Вы слышали, как мы говорили о нашей приверженности будущему решению на основе двух государств и равным мерам безопасности, свободы, справедливости и процветания как для израильтян, так и для палестинцев», – добавил он.

Ранее стало известно, когда Герцог встретится с депутатами, чтобы решить, кто сформирует следующее правительство.

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Помимо этого, недавно появился прогноз касаемо того, кто станет министрами в правительстве Нетаниягу.