СМИ: раскрыта схема, по которой глава партии Яадут а-Тора обогощал свою семью из государственной казны

Новый министр жилищного строительства Ицхак Голдкнопф, лидер партии «Объединенный иудаизм Торы», как сообщается, использовал сеть образовательных институтов, чтобы увеличить богатство своей семьи из государственной казны. Кроме того, он потребовал, чтобы коалиционное соглашение включало увеличение финансирования дошкольных учреждений харедим, что представляет конфликт интересов.

Согласно пятничному сообщению в газете Haaretz daily, до 2015 года две образовательные некоммерческие организации, контролируемые Голдкнопфом, получали около 120 миллионов шекелей в год (примерно 34 миллиона долларов) на содержание детских садов и других образовательных учреждений в общине харедим.

В отчете говорится, что ассоциации, которыми управлял политик, брали пятипроцентную комиссию за посредничество, прежде чем передавать деньги второй группе некоммерческих организаций, которые фактически управляли школами.

Сообщается, что по крайней мере часть этих брокерских сборов пошла Голдкнопфу и двум его сыновьям в качестве заработной платы. В отчете говорится, что сыновья также управляли коммерческим предприятием, целью которого было оказание помощи в получении государственного финансирования для образовательных учреждений.

В целом, говорится в отчете, годовой оборот сети образовательных некоммерческих организаций, управляемых семьей Голдкнопф, превышает 400 миллионов шекелей (114 миллионов долларов), причем подавляющая часть этих денег поступает из бюджета министерства образования. Эти ассоциации включают образовательные сети «Баис Яаков» (для девочек) и «Ассоциация Талмуд Тора» (для мальчиков).

В отчете также отмечается, что Голдкнопф получал несколько больших зарплат — 435 000 шекелей (приблизительно 125 000 долларов США) в год по состоянию на 2014 год — от ассоциации «Иерусалимский Талмуд Тора»; он также работал генеральным директором ряда других ассоциаций; еще он получал постоянную зарплату в качестве главы сети «Байс Яаков».

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