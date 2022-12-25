«Революция» в ЦАХАЛе: Айзенкот предупредил об опасности очередной новации коалиции Нетаниягу

Главного военного раввина теперь будет назначать не начальник генштаба, а главный сефардский раввин. Нововведение успели прозвать «революцией» в ЦАХАЛе.

Бывший начальник штаба Гади Айзенкот прокомментировал соглашение между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом», согласно которому будущая коалиция будет продвигать законопроект, подчиняющий главного военного раввина сефардскому раввину Ицхаку Йосефу, а не начальнику штаба в галахических вопросах. Нововведение успели прозвать «революцией» в ЦАХАЛе.

«Решение проистекает из политической слабости Нетаниягу и опьянения властью его партнеров. Эти поспешно предпринятые шаги наносят вред ЦАХАЛу как армии с единой и суверенной нацией», — сказал он.

Айзенкот также добавил, что «уместно, чтобы назначенный премьер-министр изучил, как Давид Бен-Гурион вел себя в аналогичных обстоятельствах, когда он работал над созданием единой государственной армии. Столкнувшись с проблемами безопасности в стране, мы не должны превращать ЦАХАЛ в козырную карту в коалиционных переговорах», — отметил он.

Напомним, что если до сих пор главного военного раввина назначал начальник генштаба, то теперь этим назначением займется специальная комиссия под председательством главного сефардского раввина Ицхака Йосефа.

Сообщается, что в комиссию войдут представитель правительства, директор йешивы, еще два представителя от объединения йешив, глава кадрового управления Генштаба и бывший главный раввин ЦАХАЛа. Таким образом, решать, кто станет главным раввином ЦАХАЛа, будут пять раввинов, один политик и один высокопоставленный офицер.

Читайте также: депутат от Ликуда пошел против собственной партии. Громкое заявление.