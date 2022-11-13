СМИ сообщили, какую должность потребует Арье Дери от Нетаниягу

Если Дери действительно получит минфин, депутат Кнессета Бецалель Смотрич может потребовать минобороны.

Председатель ШАС , депутат Кнессета Арье Дери, сообщил в воскресенье новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил запросить должность министра финансов в новой правящей коалиции, сообщил 12-й канал в воскресенье утром.

Это произошло после сообщений о том, что председатель Религиозно-сионистской партии Бецалель Смотрич также серьезно рассматривает эту должность для себя.

Это не означает, что Дери получит должность, так как коалиционные переговоры все еще продолжаются.

Если Дери действительно получит минфин, Смотрич может потребовать минобороны. Сообщается, что Нетаниягу хочет сохранить министерство обороны в руках «Ликуда», но тогда ему нужно будет предложить Смотричу достаточную компенсацию.

Как сообщает KAN, на выходных Дери обдумывал, хочет ли он получить эту должность, и консультировался с рядом экспертов.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу направляется в резиденцию президента, чтобы получить мандат.