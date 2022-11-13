Нетаниягу направляется в резиденцию президента, чтобы получить мандат

Нетаниягу надеется завершить свои коалиционные соглашения на этой неделе и привести к присяге свое правительство ко вторнику.

Глава «Ликуда», депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, направляется сегодня в резиденцию президента, чтобы получить официальный мандат на формирование следующего правительства Израиля после того, как его рекомендовали 64 члена Кнессета.

Согласно израильскому законодательству, у Нетаниягу будет 28 дней, чтобы сформировать дееспособную коалицию, с возможностью еще 14 дней, если это необходимо. По сообщениям, Нетаниягу надеется завершить свои коалиционные соглашения на этой неделе и привести к присяге свое правительство ко вторнику; однако на данный момент кажется, что процесс не будет завершен до следующей недели.

Партии Нетаниягу «Ликуд» еще предстоит подписать соглашение с какой-либо партией, и, как сообщается, все еще существуют значительные расхождения между ее позицией и позицией как партий харедим, так и Религиозного сионизма.

Между тем, 13 канал сообщил, что официальные лица партии «Ликуд» оказывают давление на Нетаниягу, чтобы тот оставил портфель обороны в руках «Ликуда» и передал министерство финансов депутату Кнессета Бецалелю Смотричу. В таком сценарии глава ШАС Арье Дери получит министерство внутренних дел, а также министерство по делам религий.

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