Протесты против судебной реформы: государственных обвинителей и адвокатов предупредили о санкциях

Адвокаты устроили протест в ответ на реформы Левина.

Согласно юридическому заключению, опубликованному в пятницу, государственные обвинители и государственные защитники не должны принимать участие в акциях протеста против запланированной правительством судебной реформы.

В служебной записке, составленной частной юридической фирмой по запросу Ассоциации государственных прокуроров Израиля и опубликованной новостным сайтом Walla, говорится, что государственные юристы не могут принимать участие в митингах политического характера.

В заключении говорится, что соответствующие законы «запрещают участие адвокатов как работников судебной власти в акциях протеста против политики правительства или министра.

Сообщается, что адвокатов предупредили, что санкции для тех, кто протестует, будут значительными.

Напомним, что вчера адвокаты провели демонстрацию после того, как министр юстиции Ярив Левин опубликовал первые законопроекты, направленные на реструктуризацию правовой системы.

Капитальные реформы предоставят правительству полный контроль над назначением судей, в том числе в Верховный суд, серьезно ограничат способность Верховного суда отменять законы и позволят Кнессету повторно издавать законы, которые суду удастся аннулировать.

В открытом письме, опубликованном в четверг, группа бывших государственных прокуроров, генеральных прокуроров и председателей Верховного суда заявила, что они «шокированы» программой Левина.

Также в четверг председатель Верховного суда Эстер Хают выступила с беспрецедентной речью, в которой предупредила, что предложенные Левином изменения нанесут «смертельный удар» по израильской демократии.

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара выступила с аналогичным предупреждением, заявив, что предлагаемая реформа создаст «несбалансированную систему сдержек и противовесов» и что «принцип правления большинства загонит в угол другие демократические ценности».

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