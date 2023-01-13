Ганц выступил с призывом к израильтянам перед субботними демонстрациями

По словам экс-министра обороны, «сделать так, чтобы ваш голос был услышан в это время, является гражданским долгом первостепенной важности».

Председатель партии «Лагерь государственников» и бывший министр обороны Бени Ганц призвал израильтян всего политического спектра принять участие в запланированной на субботу антиправительственной акции протеста.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Ганца, коалиция премьер-министра Биньямина Нетаниягу «продвигает планы по капитальному ремонту судебной системы Израиля».

«Я призываю всю израильскую общественность … выйти на протест в защиту израильской демократии. Сделать так, чтобы ваш голос был услышан в это время, является гражданским долгом первостепенной важности, а не «гражданским неповиновением», как утверждают те, кто пытается подавить демонстрацию», — считает Ганц.

При этом он призвал демонстрантов вести себя «ответственно» и «воздерживаться от насилия и подстрекательства».

«Я верю, что израильская полиция будет действовать должным образом и допустит свободу демонстраций. Да изменениям с широким консенсусом, нет разрушению и разделению», — сказал Ганц.

Ранее Курсор информировал о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Как сообщал Курсор, активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».