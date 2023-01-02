СМИ сообщили о новом препятствии для назначения Дери министром

В многочисленных сообщениях СМИ говорится, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара решила выступить против назначения главы партии ШАС Арье Дери министром в новом правительстве.

В преддверии слушаний расширенной коллегией из 11 судей Верховного суда по петициям против назначения Дери министром здравоохранения и внутренних дел Бахарав-Миара, как сообщается, представит юридическое заключение, в котором будет говориться, что назначение является необоснованным для человека, который был трижды осужден в прошлом, в том числе в прошлом году. Слушания пройдут в четверг.

Если суд в конечном итоге согласится с этим мнением, Нетаниягу будет вынужден уволить Дери со своего поста в кабинете министров.

Однако, издание Globes добавило, что Бахарав-Миара не выступает против недавно принятого новым правительством закона, который позволил назначить Дери. В изменении закона разъясняется, что те, кто получил условные сроки в предыдущие семь лет, — в отличие от тех, кто был приговорен к тюремному заключению. — могут стать министрами.

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