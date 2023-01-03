«Охлаждающий эффект» для населения: СМИ сообщили о плане Нетаниягу по заморозке цен на электричество и воду

В ближайшие дни Нетаниягу объявит о заморозке налогов на недвижимость, а такце цен на электричество и воду.

Об этом сообщает «Исраэль ха-йом».

Прошлой ночью премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел первую экономическую дискуссию с министром финансов, министром экономики и министром финансов.

Это меры, призванные дать немедленный ответ на волну роста цен еще до внесения бюджета, который будет представлен правительству не раньше, чем через полтора месяца. Цель — создать немедленный «охлаждающий эффект» для населения, которое и без того рушится под тяжестью роста цен и с пониманием того, что на утверждение бюджета потребуется время. По оценке экспертов, стоимость «заморозки» генераторов инфляции — электричества, воды и налога на имущество — составит примерно 4,5 миллиарда шекелей.

В будущем в рамках бюджета предполагается представить план по снижению стоимости жизни, среди важных разделов которого является раздача талонов на питание.

В заявлении, опубликованном Нетаниягу после дебатов, говорилось, что «стоимость жизни не перестает расти, в том числе и сегодня. Когда я вошел четыре дня назад в кабинет премьер-министра, я понял почему — потому что правительство Лапида не предприняло даже самых минимальных шагов, чтобы остановить этот галоп. Вот почему я созываю первую экономическую дискуссию с министром финансов, чтобы сформулировать первоначальные чрезвычайные меры по снижению стоимости жизни ради израильской экономики и граждан Израиля».