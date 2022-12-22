СМИ узнали, какие еще «плюшки» получили Бен-Гвир и Яадут а-Тора от Нетаниягу

Нетаниягу заявил, что ему удалось сформировать правительство до полуночи.

По сообщениям ивритоязычных СМИ, Нетаниягу согласился назначить Бен-Гвира заместителем председателя министерского комитета по законодательству после того, как они встретились в среду вечером для переговоров о коалиции.

Сообщается, что лидеру «Оцма Иехудит» будет предоставлено частичное вето на предложенные законопроекты.

Согласно новостям 13 канала, Нетаниягу также договорился с партиями «Объединенный иудаизм Торы» об увеличении бюджета ультраортодоксальных учебных заведений, чтобы они получали такое же финансирование, как и другие школы.

Сеть заявила, что, в отличие от других школ, школы харедим будут получать средства без надзора и не будут обязаны преподавать основные предметы, такие как английский язык и математика.

Наряду с «Ликудом», «Религиозным сионизмом», «Оцма-Йехудит» и «Иудаизмом Торы» блок Нетаниягу также включает в себя одномандатную ультраправую фракцию «Ноам» и ультраортодоксальную ШАС, с которой новому премьер-министру еще предстоит достичь окончательных договоренностей.

Напомним, что вчера ночью Нетаниягу сообщил Ицхаку Герцогу о том, что он собрал правительство. Нетаниягу должен до 2 января заключить соглашения с другими фракциями своего право-религиозного блока и привести к присяге предполагаемую правящую коалицию.

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