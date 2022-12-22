Партия Смотрича заявила о новых договоренностях с Ликудом: что изменится

Нетаниягу должен до 2 января заключить соглашения с другими фракциями своего право-религиозного блока и привести к присяге предполагаемую правящую коалицию.

Партия «Религиозный сионизм» объявила поздно вечером в среду, что она достигла договоренностей с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу о политических планах окончательного коалиционного соглашения, незадолго до того, как Нетагиягу заявил, что ему удалось сформировать правительство до полуночи.

Согласно заявлению «Религиозного сионизма», ультраправая партия согласилась с «Ликудом» принять квазиконституционный Основной закон, в котором говорится, что «изучение Торы является фундаментальным принципом наследия еврейского народа».

«Религиозный сионизм» не сообщил никаких подробностей о предлагаемом законе, который поддержали некоторые из ультраортодоксальных партнеров Нетаниягу в рамках усилий по официальному закреплению освобождения от обязательной военной службы для студентов ешив.

В заявлении «Религиозного сионизма» говорится, что он также договорился с «Ликудом» о продвижении «значительной и исторической реформы» правовой системы, что является очевидным намеком на поддержку партией спорных мер, которые резко ослабят судебный надзор и предоставят политикам больший контроль над судебными назначениями.

Сторона заявила, что другие пункты соглашения включают в себя внесение поправок в Закон о возвращении из-за «трудностей и лазеек, созданных пунктом о внуках». Детали пока не разглашаются.

Кроме того, «Религиозный сионизм» заявил, что достиг договоренности с «Ликудом» о назначении главного религиозного раввина страны, легализации незаконных постов в Иудее и Самарии, разработке планов «иудаизации» Галилеи и Негева и выделении сотен миллионов шекелей на «укрепление еврейской идентичности», среди прочего.

Заявления «Ликуда» о договоренностях с «Религиозным сионизмом» не поступало.

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