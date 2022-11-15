СМИ узнали, какую должность Биньямин Нетаниягу предлагает Арье Дери

Нетаниягу официально получил мандат на формирование правительства, что дает ему несколько недель на формирование коалиции большинства.

Сообщается, что лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу пытается убедить лидера ШАС Арье Дери взять на себя министерство обороны, чтобы ему не пришлось отдавать его крайне правому председателю Религиозного сионизма Бецалэлю Смотричу, который очень хочет занять руководящий пост в этом министерстве.

Коалиционные переговоры зашли в тупик из-за требования Смотрича стать министром обороны, сообщил в понедельник 12-й канал. В репортаже говорится, что Нетаниягу предлагает ему министерство финансов.

Нетаниягу в понедельник несколько часов беседовал с Дери, и во время встречи он предложил назначить его министром обороны, сообщил телеканал без ссылки на источник.

Дери, однако, как сообщают СМИ, предпочитает возглавить министерство финансов и не хочет отказываться от этой возможности даже для того, чтобы стать министром обороны.

Сообщается, что Смотрич не против от управления казначейством, но телеканал Kan сообщил, что раввины, поддерживающие партию Смотрича, призывают его не отказываться от поста министра обороны.

Указывается, что Нетаниягу сомневается в передаче министерства обороны Смотричу, у которого мало опыта в сфере безопасности. Во многих сообщениях СМИ депутат Кнессета от Ликуда Йоав Галлант — бывший генерал-майор ЦАХАЛа — числится еще одним главным претендентом на этот пост.

Ранее Курсор писал, что президент Судана поздравил Нетаниягу с победой на выборах.