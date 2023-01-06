СМИ узнали, на каком самолете будет летать Нетаниягу

Стало известно, что самолет премьер-министра Wing of Zion, законсервированный предыдущим правительством, станет официальным самолетом премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также может использоваться для государственных визитов президента Ицхака Герцога.

Об этом сообщает Globes.

Генеральный директор канцелярии премьер-министра Йосси Шелли написал генеральному директору Минобороны Амиру Эшелю письмо с просьбой поручить компании Israel Aerospace Industries подготовить самолет к предстоящим поездкам премьер-министра.

В настоящее время самолет находится в ангаре Israel Aerospace Industries в аэропорту Бен-Гурион. Перед вводом в эксплуатацию необходимо выполнить определенные действия с самим самолетом, а также подготовить экипаж для его эксплуатации. Первые полеты, по всей видимости, будут выполнять пилоты израильской аэрокосмической промышленности. Позже к самолету будут приписаны пилоты ВВС Израиля.

Проект этого самолета, реализованный за сотни миллионов шекелей, подвергся резкой критике со стороны Государственного контролера за модернизацию салона, которую потребовала канцелярия премьер-министра при Нетаниягу. Тем не менее, основные расходы были связаны с адаптацией Wing of Zion к строгим требованиям безопасности, а также с установкой передового коммуникационного оборудования, позволяющего премьер-министру постоянно быть в курсе происходящего и руководить.

Официального заявления о первых пунктах назначения премьер-министра пока не поступало, но он, возможно, пожелает посетить Всемирный экономический форум в Давосе. Сомнительно, что Wing of Zion успеют подготовить к этому вовремя. Ожидается, что следующая поездка будет в ОАЭ для встречи с президентом Мохамедом бен Заидом, партнером Нетаниягу по заключению Авраамовых соглашений.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу распорядился привести в рабочее состояние самолет Wing of Zion. Самолет был построен для первых лиц государства, но долгое время стоит без использования.

Курсор также сообщал,что Биньямин Нетаниягу заявил, что если станет премьер-министром, введет в эксплуатацию израильскую версию Air Force One.