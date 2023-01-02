Нетаниягу распорядился привести в рабочее состояние лайнер Крыло Сиона

Самолет был построен для первых лиц государства, но долгое время стоит без использования.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился привести в рабочее состояние лайнер «Крыло Сиона», построенный для первых лиц государства и стоящий без использования.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Отмечается, что подготовка самолета к использованию займет порядка трех месяцев. В Абу-Даби Нетаниягу полетит не на нем.

Как известно, Air Force One стоимостью примерно 750 миллионов шекелей, получивший название «Крыло Сиона», потребовал годы на оснащение и предназначался для использования главами израильских государств в официальных целях. Однако в мае Минобороны объявило, что оставляет Boeing 767 на хранении всего через несколько месяцев после того, как самолет получил окончательное разрешение на взлет.

В отчете, опубликованном в марте, государственный контролер Матаньягу Энглман заявил, что средняя стоимость полета на борту нового лайнера будет почти вдвое выше стоимости аренды частного самолета для официальных целей.

Как сообщал Курсор, в ноябре Биньямин Нетаниягу заявил, что если станет премьер-министром, введет в эксплуатацию израильскую версию Air Force One.

До этого ни один премьер-министр или президент никогда не летал на этом самолете, а предыдущий глава правительства Яир Лапид, президент Исхак Герцог и бывший премьер Нафтали Беннет предпочли не использовать самолет, производство которого было инициировано Нетаниягу.

Ранее Курсор писал о том, что ни одна авиакомпания не согласилась лететь из Израиля в Катар на ЧМ-2022.

Также Курсор информировал о том, что нигерийская авиакомпания запустит прямые рейсы в Израиль.