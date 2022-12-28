Лапид рассказал, как Израиль попытается помешать Ирану получить ядерное оружие

Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид подтвердил 28 декабря свое твердое намерение Израиля не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Лидер Еш Атид пригрозил, что Иерусалим применит военную силу в случае необходимости. По его словам, две недели назад Израиль провел масштабные совместные учения с ВВС США.

«Учения, которые имитировали атаку за тысячи километров за пределами границ Израиля, были первыми в серии запланированных учений в ближайшем будущем. Наши враги должны знать, что мы не будем сидеть сложа руки перед лицом угроз, которые мы считаем экзистенциальными. Я обсуждал это с новым премьер-министром [Биньямином] Нетаниягу, и это одна из немногих тем, по которым среди израильской общественности существует полное согласие. Ни одно израильское правительство не допустит ядерного Ирана. Если нужно будет действовать — будем действовать», — сказал Лапид на церемонии выпуска пилотов ВВС Израиля на авиабазе Хацерим недалеко от Беэр-Шевы.

Кроме Лапида это мероприятие посетил уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц. По его словам, наша страна существенно повысила свою готовность к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Он добавил, что уже через 2-3 года некоторых выпускники-пилоты могут быть участниками атаки по ядерным объектам в Иране, «к которой мы готовимся».

О ситуации с Ираном также высказался начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави. Он рассказал, что Израиль в среднем еженедельно проводит как минимум одну операцию против Тегерана на территории Ближнего востока.

«ЦАХАЛ будет готова к тому дню, когда будет отдан приказ действовать против ядерной программы, и он выполнит возложенную на него миссию», – заявил Кохави.

По словам генерал-лейтенанта, идея Ирана создать вторую «Хизбаллу» в Сирии потерпела крах. Подробнее об этом читайте в материале «Курсора».