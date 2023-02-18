Смотрич и Галант нашли компромиссное решение конфликта — СМИ

Согласно плану, будет создан совместный механизм под прямой ответственностью Нетаниягу по всем вопросам, которые имеют как гражданские вопросы, так и элементы безопасности.

Министр обороны Йоав Галант и министр финансов Бецалель Смотрич придут к компромиссу в вопросе контроля над гражданской администрацией.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Отмечается, что, согласно «компромиссному плану», Смотрич получит полную ответственность за гражданские вопросы на территориях Иудеи и Самарии, а ответственность за вопросы безопасности, такие как эвакуация аванпостов и поселений, будет в руках премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

«Смотрич будет отвечать за гражданские вопросы в зонах ответственности гражданской администрации, такие как разрешения на строительство, инфраструктуру и качество окружающей среды. При этом подразделения, применяющие силу, не были лишены своих полномочий», — пишет СМИ.

В то же время будет создан совместный механизм под прямой ответственностью Нетаниягу по всем вопросам, которые имеют как гражданские вопросы, так и элементы безопасности, такие как эвакуация населенных пунктов.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал министру финансов Бецалелю Смотричу немедленно передать ему власть над гражданской администрацией Минобороны в соответствии с коалиционным соглашением их партий.

Нетаниягу позвонил Смотричу после того, как последний раскритиковал гражданскую администрацию за приказ о сносе ранее принадлежащих евреям оливковой рощи и фруктового сада в Самарии. Уничтожение имущества осуществили по распоряжению министра обороны Йоава Галанта, несмотря на приказ Смотрича приостановить снос.

Также Смотрич заявил, что он считает неприемлемым и недопустимым отказ министра Галанта от коалиционного соглашения и промедление премьер-министра в этом вопросе.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в среду, похоже, также выступил с угрозой Нетаниягу, заявив, что он «вошел в правительство на основе обязательства, что оно будет полностью правым, и эта политика не может продолжаться».

Также Курсор информировал о том, что Смотрича наделили новыми полномочиями.