Нетаниягу передаст всю полноту власти над гражданской администрацией Смотричу – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал министру финансов Бецалелю Смотричу немедленно передать ему власть над гражданской администрацией Минобороны в соответствии с коалиционным соглашением их партий.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Нетаниягу позвонил Смотричу после того, как последний раскритиковал гражданскую администрацию за приказ о сносе ранее принадлежащих евреям оливковой рощи и фруктового сада в Самарии. Уничтожение имущества осуществили по распоряжению министра обороны Йоава Галанта, несмотря на приказ Смотрича приостановить снос.

Смотрич также является министром в министерстве обороны, и Нетаниягу поручил ему курировать гражданскую администрацию, орган министерства, ответственный за утверждение строительства и решение других бюрократических вопросов в зоне C Иудеи и Самарии. В среду Смотрич направил Нетаниягу письмо с предупреждением о том, что дальнейшие задержки с передачей ему всей полноты власти над гражданской администрацией в соответствии с коалиционным соглашением могут угрожать стабильности правительства.

«Около месяца назад я как министр обороны, назначенный курировать гражданскую администрацию, поручил немедленно отменить приказ в отношении [оливковой рощи и фруктового сада] Хена Бен-Элиягу. Но, к моему большому удивлению, министр обороны грубо нарушил коалиционное соглашение и отменил мое решение. Министр Галант решил продолжить левую политику бывшего министра Бени Ганца… несмотря на то, что претензии в отношении этого сада были признаны ложными в ходе судебных слушаний», — написал Смотрич.

Также Смотрич заявил, что он считает неприемлемым и недопустимым отказ министра Галанта от коалиционного соглашения и промедление премьер-министра в этом вопросе.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в среду, похоже, также выступил с угрозой Нетаниягу, заявив, что он «вошел в правительство на основе обязательства, что оно будет полностью правым, и эта политика не может продолжаться».

לא לנער הזה פיללנו. הצטרפנו לממשלה על בסיס התחייבות שזאת תהיה ממשלת ימין מלא מלא, והמדיניות הזו לא יכולה להימשך. pic.twitter.com/NMY0iY6d8e — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 15, 2023

Также «Курсор» сообщал, что депутат Кнессета заявила, что ее изнасиловала полиция в Иудее и Самарии.