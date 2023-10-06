В своем обращении министр финансов просит премьера и главу минобороны "приказать ЦАХАЛу немедленно провести тщательное и углубленное расследование ...

Министр финансов, член кабинета безопасности Бецалель Смотрич, направил запрос премьер-министру и министру обороны с просьбой расследовать события, которые привели к закрытию шоссе 60 для движения в связи с похоронами террориста.

Об этом сообщает inn.co.il.

В документе Смотрич сообщает, что был уведомлен о закрытии трассы 60 в Хаваре для движения из-за похоронной процессии. По его словам, это решение "нелогично и нелегитимно", наносит серьезный ущерб поселенцам и создает опасный прецедент для других районов Иудеи и Самарии.

"Дорога оставалась закрытой в течение 4 с половиной часов, там произошло множество беспорядков, и что самое ужасное, когда мероприятие закончилось, чиновники в системе безопасности наткнулись на прямое заявление, согласно которому «Хавар закрыт для всех, мы разрешили только похоронную процессию». ... Это серьезное событие с серьезными последствиями", - отметил министр.

В своем обращении он просит премьера и главу минобороны "приказать ЦАХАЛу немедленно провести тщательное и углубленное расследование инцидента и представить его выводы и рекомендации мне и членам кабинета министров".

Напомним, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к министру обороны Йоаву Галанту в связи с недавними событиями в Хаваре.

По словам Бен-Гвира, недопустимо, чтобы "центральная ось в Самарии, сердце нашей страны, блокировала движение евреев на долгие часы накануне праздника – из-за похорон проклятого террориста, который вчера пытался убить мать и сыновей".

"Я призываю министра обороны немедленно опомниться и остановить беззаконие, которое происходит сейчас в Хаваре. Законы Хавары такие же, как и законы Тель-Авива", - заявил Бен-Гвир.

Как сообщал Курсор, убийство 19-летнего палестинца произошло в ночь на пятницу, 6 октября, в ходе столкновений поселенцев с палестинцами в палестинской деревне Хавара, южнее Шхема.

Накануне смерти молодого человека в Хавару прибыли десятки поселенцев, которые установили там палатку. Сделано это было в знак протеста против очередного обстрела в Хаваре автомобиля с израильскими номерными знаками, в котором ехала семья поселенцев с полуторагодовалым ребенком. К счастью, тогда никто из пассажиров не пострадал.

На место происшествия прибыли подразделения ЦАХАЛа с целью разъединить стороны, используя слезоточивый газ. Двое поселенцев получили легкие ранения. Несколько десятков человек пострадали от вдыхания газа.