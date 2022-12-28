Соглашение со Смотричем: обнародована интересная деталь

В рамках коалиционных соглашений между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом» новое правительство будет работать над укреплением еврейского поселения в Хевроне, сообщает Kan Reshet Bet, пишет INN.
В пункте, который обсуждает этот вопрос в соглашении, коалиция подтверждает увеличение и расширение еврейского поселения в Хевроне. Это в дополнение к общим пунктам, в которых обсуждается укрепление заселения Иудеи и Самарии в более широком смысле.
Причина добавления специального пункта, касающегося еврейского поселения в Хевроне, связана с тем фактом, что город недавно попал в заголовки газет из-за левых активистов, пришедших протестовать против еврейского присутствия, а также из-за снятой на видео конфронтации между активистами и солдатами ЦАХАЛа.
Дополнительный пункт в соглашении будет продвигать законопроект, касающийся террористов, согласно которому государство сможет лишить гражданства и вида на жительство обвиняемых террористов и депортировать их.
Законопроект, который уже был представлен депутатами Орит Строк и Ави Дихтер, гласит, что если террорист является гражданином Израиля или жителем Восточного Иерусалима и получает вознаграждение от ПА за совершенное им нападение и за время, проведенное им в израильской тюрьме, государство сможет отказать ему в гражданстве или виде на жительство и депортировать его на территорию ПА.
Законопроект предлагался несколько раз в прошлом, но не был одобрен Кнессетом. На этот раз это часть коалиционного соглашения вместе с законопроектом, разрешающим смертную казнь для палестинских террористов.
Ранее Курсор писал, что Ликуд подписал коалиционные соглашения с Религиозно-сионистской партией и Ноам. Окончательные детали коалиционных соглашений с Религиозно-сионистской партией и Ноамом согласованы, поскольку «Ликуд» готовится к приведению к присяге нового правительства.
Также обнародованы детали коалиционного соглашения Ликуда и Яадут а-Тора. Ультраортодоксальные депутат разрешают внутренний спор и подписывают соглашение с «Ликудом» за день до приведения к присяге нового правительства.
Курсор писал, что Яадут а-Тора подписывает коалиционное соглашение с Ликудом. В преддверии приведения к присяге правительства представители «Яадут а-Тора» накануне вечером подписали совместное коалиционное соглашение с «Ликудом».
Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.
Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».
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