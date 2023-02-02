Смотрич решил продолжить отмену тарифов: каких товаров это касается

В рамках борьбы со стоимостью жизни министр финансов Бецалель Смотрич принял решение продолжить горизонтальную отмену тарифов на различные товары, чтобы это привело к горизонтальной скидке на продукты питания и потребительские товары, сырье, материалы для промышленности и сырье для строительства.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Это коснется следующих товаров:
- соки,
- масла,
- соусы,
- мороженое,
- сухофрукты,
- торты и печенье,
- джемы,
- кухонная утварь,
- мебель,
- постельное белье,
- средства гигиены,
- медицинское оборудование,
- автозапчасти,
- аккумуляторы для электромобилей,
- холодильники
- электрооборудование,
- напольные покрытия,
- ванны и раковины,
- рабочий инвентарь.
Распоряжения будут заслушаны в ближайшие дни, а затем их подпишет Смотрич для продления действия временного распоряжения до июня. Минфин намерено рекомендовать дополнительное продление в рамках закона о бюджете в порядке приоритетов правительства.
«Я вступил в должность месяц назад. День и ночь я вижу перед глазами граждан Израиля и израильскую экономику. Мы будем продолжать укреплять экономическую стабильность Государства Израиль и в то же время мы будем бороться изо всех сил против стоимости жизни», – сказал Смотрич.
По его словам, помимо продолжения отмены таможенных пошлин, которая должна была завершиться в этом месяце, министерство позаботилось о субсидировании внешкольного питания, отмене таможенной пошлины на различные сыры, отменило повышение стоимости топлива, налог на недвижимость и снизило рост цен на электроэнергию и воду, отменило снижение налоговых льгот по Димоне.
«Мы отменили налог на ДПН, мы засчитали средства с Палестинской автономии и перечислили семьям жертв терроризма, мы отменили сокращение кредитных рамок для домохозяйств, мы решили отделить Каала от Дисконтного банка, чтобы повысить конкуренцию на кредитном рынке. Граждане Израиля, мы вместе в этом усилии, и с Божьей помощью у нас это получится», – добавил он.
Также «Курсор» сообщал, что казначейство пересматривает транспортный налог на электромобили.