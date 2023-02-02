Смотрич решил продолжить отмену тарифов: каких товаров это касается

20:02, Сегодня
Новости Израиля, Экономика
бацалель смотрич фото
Фото: Википедия

Чиновник утверждает, что «мы будем продолжать укреплять экономическую стабильность Государства Израиль».

В рамках борьбы со стоимостью жизни министр финансов Бецалель Смотрич принял решение продолжить горизонтальную отмену тарифов на различные товары, чтобы это привело к горизонтальной скидке на продукты питания и потребительские товары, сырье, материалы для промышленности и сырье для строительства.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это коснется следующих товаров:

  • соки,
  • масла,
  • соусы,
  • мороженое,
  • сухофрукты,
  • торты и печенье,
  • джемы,
  • кухонная утварь,
  • мебель,
  • постельное белье,
  • средства гигиены,
  • медицинское оборудование,
  • автозапчасти,
  • аккумуляторы для электромобилей,
  • холодильники
  • электрооборудование,
  • напольные покрытия,
  • ванны и раковины,
  • рабочий инвентарь.

Распоряжения будут заслушаны в ближайшие дни, а затем их подпишет Смотрич для продления действия временного распоряжения до июня. Минфин намерено рекомендовать дополнительное продление в рамках закона о бюджете в порядке приоритетов правительства.

«Я вступил в должность месяц назад. День и ночь я вижу перед глазами граждан Израиля и израильскую экономику. Мы будем продолжать укреплять экономическую стабильность Государства Израиль и в то же время мы будем бороться изо всех сил против стоимости жизни», – сказал Смотрич.

По его словам, помимо продолжения отмены таможенных пошлин, которая должна была завершиться в этом месяце, министерство позаботилось о субсидировании внешкольного питания, отмене таможенной пошлины на различные сыры, отменило повышение стоимости топлива, налог на недвижимость и снизило рост цен на электроэнергию и воду, отменило снижение налоговых льгот по Димоне.

«Мы отменили налог на ДПН, мы засчитали средства с Палестинской автономии и перечислили семьям жертв терроризма, мы отменили сокращение кредитных рамок для домохозяйств, мы решили отделить Каала от Дисконтного банка, чтобы повысить конкуренцию на кредитном рынке. Граждане Израиля, мы вместе в этом усилии, и с Божьей помощью у нас это получится», – добавил он.

Также «Курсор» сообщал, что казначейство пересматривает транспортный налог на электромобили.

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