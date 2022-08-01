Смотрич: Тюремный скандал — это часть общей капитуляции Израиля перед террористами

Разоблачения о насилии в тюрьме Гильбоа вызвали резонанс не только среди населения, но и среди известных политических деятелей. Остается только открытым вопрос о принятых мерах и сделанных выводах.

Глава фракции религиозного сионизма депутат Бецалель Смотрич заявил, что случай изнасилования и сутенерства женщин-охранников в израильской тюрьме является частью гораздо большей истории капитуляции Израиля перед террористами и террористическими организациями.

Об этом в понедельник Смотрич написал на своей странице в Facebook.

«Государство Израиль сдается террористам и террористическим организациям и позволяет им управлять тюрьмами, чтобы сохранить там мир», — сообщил Смотрич, объясняя, что «террористы содержатся в тюрьмах группами по организационной принадлежности, и главы организаций в тюрьме управляют своими группами и определяют большую часть их процедур и условий».

«В результате в израильских тюрьмах заключенные, охраняющие безопасность, получают гораздо лучшие условия, похожие на летний лагерь условия, чем обычные уголовные заключенные», — сказал Смотрич. «Они сами себе готовят, наслаждаются культурной и досуговой жизнью, смотрят множество каналов телевидения и живут в группах, что позволяет им общаться за стенами тюрьмы и направлять терроризм изнутри».

Утверждения женщины-охранника тюрьмы безопасности «Гильбоа» о том, что ее командиры сдали ее лидеру одной из террористических группировок за решеткой, впервые прозвучали в 2015 году. Они неоднократно игнорировались, в том числе во время правления правительств, в которых Смотрич занимала министерские посты при премьер-министре Биньямине Нетаниягу. Очевидно, что неспособность Израильской тюремной службы защитить своих женщин-охранников была столь же позорной, как и ее неспособность удержать заключенных из службы безопасности от побега.

«Курсор» писал о новых подробностях скандала в тюрьме Гильбоа: еще одна девушка-надзиратель сообщила об изнасиловании.