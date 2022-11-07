Смотрич выступил против футбола в субботу

Депутат Кнессета и председатель партии Религиозный сионизм Бецалель Смотрич прокомментировал футбольный вопрос.

Об этом сообщает INN.

Политик направил письмо председателю правления футбольной лиги Эрезу Кальфону, где сказал, что проведение футбольных матчей в Шаббат – «антидемократический, неспортивный и антиврейский» шаг.

«Очень прискорбно видеть, что для вас новая аудитория не включает аудиторию болельщиков, соблюдающих Шаббат и традиции в Израиле. Вы решили нагло игнорировать большую аудиторию игроков, детей и семей», – сказано в нем.

Смотрич упомянул о возможных оперативных и практических мерах по проведению футбольных матчей вне Шаббата, а также предложил проводить «праздничные и семейные циклы во время израильских праздников». Правый политик внимательно следит за борьбой футбольных болельщиков, соблюдающих Шаббат и традиции, и говорит, что «в последние полтора года мы собирались с представителями Министерства спорта с желанием открыть ворота и сократить отчуждение от игры детей и семей, соблюдающих Шаббат».

Также «Курсор» сообщал, что Гафни и Смотрич отказали Нетаниягу в просьбе о двухэтапных коалиционных переговорах.