Гафни и Смотрич отказали Нетаниягу в просьбе о двухэтапных коалиционных переговорах

Стремясь ускорить процесс создания коалиции, Нетаньяху настаивает на разделении переговоров на два этапа, но сталкивается с противодействием со стороны союзников.

Лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу накануне призвал двух ключевых союзников — Моше гафни и Бецалеля Смотрича — согласиться на двухэтапный процесс переговоров о создании нового правительства, чтобы ускорить возвращение Нетаниягу к власти.

Согласно сообщению «Решет Бет», бывший премьер-министр встретился с депутатами Моше Гафни (Яадут а-Тора) и Бецалель Смотрич (Религиозно-сионистская партия), чтобы выдвинуть предложение, согласно которому «Ликуд» составит коалиционное соглашение с его союзными фракциями в два этапа.

План Нетаниягу позволит ему значительно сократить время, необходимое для коалиционных переговоров, что позволит ему представить соглашение, поддержанное 61 депутатом, президенту Ицхаку Герцогу в течение нескольких дней после подтверждения окончательного подсчета голосов ЦИК позже на этой неделе.

В договоренности, предложенной Нетаниягу, на первом этапе «Ликуд» передаст министерские посты и ключевые руководящие посты в Кнессет своим партнерам по коалиции до формирования правительства, но отложит дальнейшие переговоры до тех пор, пока коалиция не будет приведена к присяге. Затем, когда правительство придет к власти, «Ликуд» проведет второй этап переговоров со своими партнерами по коалиции, определяя повестку дня для нового правительства.

Но и Гафни, и Смотрич, как сообщается, отказались от просьбы Нетаниягу, потребовав, чтобы по крайней мере некоторые основные вопросы были включены в коалиционные соглашения до того, как будет сформировано правительство.

Кроме этого, Гафни и Смотрич встретились после переговоров с Нетаниягу, чтобы скоординировать свои усилия и обеспечить достижение взаимопонимания до того, как будет сформировано правительство.

В понедельник Нетаниягу также должен встретиться с депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром, председателем партии «Оцма Иегудит», которая является частью Религиозной сионистской партии.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу хочет создать новое правительство с помощью сокращенных коалиционных переговоров. Лидер «Ликуд» Биньямин Нетаниягу проводит переговоры с партиями своего блока.

Также Либерман прокомментировал планы войти в правительство Нетаниягу. Ранее нынешний министр финансов заявил, что шокирован возможностью назначения на эту должность Бецалеля Смотрича.

Курсор сообщал, что Нетаниягу станет сдерживающим фактором в новом правительстве — мнение.

Кроме того, Нетаниягу пригласил лидеров Правого блока и Религиозного сионизма на встречу.

Напомним, что Бен-Гвир потребует еще один министерский портфель.